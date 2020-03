Nouvelle mutinerie à la maison d'arrêt des Croisettes

Vingt-huit détenus de la maison d'arrêt des Croisettes, à Coulaines, près du Mans, refusent ce samedi soir de réintégrer leur cellule depuis la fin de la promenade, aux alentours de 17h. Après avoir cassé le grillage de l'une des quatre cours de promenade de l'établissement, ces derniers se promenaient dans la zone neutre, située entre les bâtiments et le mur d'enceinte de l'établissement, un secteur strictement interdit aux détenus et où les surveillants ne sont pas équipés pour intervenir. Une équipe régionale d'intervention et de sécurité (Eris) a donc été appelée et est arrivée sur place un peu avant 19 h.

La veille, une trentaine de détenus avaient déjà organisé une mutinerie du même ordre, restant toutefois dans leur cour de promenade. Ils disaient craindre pour leur santé car les surveillants, d’après eux, ne sont pas assez protégés, et redoutaient d’être contaminés par le coronavirus. Autre motif de colère : la suspension des « parloirs » en raison de la situation sanitaire. La situation s'était finalement réglée par la discussion, mais ce samedi soir, aucune négociation n'a pu être entamée. Les revendications des détenus sont pour le moment inconnues. Une source syndicale évoquait comme cause de mécontentement possible les interceptions de plusieurs projections (paquets lancés depuis l'extérieur par dessus le mur de la prison) et la rupture d'approvisionnement en drogue depuis la suspension des parloirs, ce qui augmente la tension et le stress.