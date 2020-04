Nouvelle nuit de tension dans plusieurs villes de la banlieue parisienne

Des tirs de mortiers d'artifice et des poubelles incendiées ont été signalés dans plusieurs villes des Hauts-de-Seine et de Seine Saint Denis (La Garenne-Colombes, Gennevilliers, Nanterre et Saint Denis) dans la nuit de lundi à mardi.

Des événements qui font suite à l'accident d'un motard ce week-end à Villeneuve-la-garenne, provoqué par des policiers, à bord d'une voiture banalisée.

l'IGPN a été saisie et le motard blessé va porter plainte.

Des tensions avaient déjà éclatées tard samedi ainsi que dans la nuit de dimanche à lundi.