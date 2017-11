Nouvelle nuit de tensions dans l'agglomération de Vienne

C'est la troisième nuit consécutive d'incidents. Le bureau de la maire de Pont-Evêque, notamment a été incendié. Des événements qui interviennent après la mort, mardi, à Vienne, d'un jeune de 19 ans, happé par un train.

Visiblement l'intervention du vice-procureur de Vienne ce jeudi n'a pas suffit à calmer les esprits. Ce jeudi il a tenu une conférence de presse après la mort ce mardi d'un jeune de 19 ans, happé par un train à Vienne. Ce jeune avait peu de temps auparavant fui un contrôle de la police municipale. Les enquêteurs, à ce stade, ont écarté toute responsabilité des policiers municipaux. Ceux-ci avaient cessé de poursuivre le jeune homme poursuivre au moment du drame.

Mais ce jeudi soir, la tension n'est pas retombée pour autant. Après deux nuits agitées, de nouveaux incidents ont éclaté dans plusieurs quartiers de Vienne et de son agglomération. Ainsi à 23 heures, un feu a été allumé dans le bureau de la maire de Pont-Evêque. Un peu plus tard, c'est le local chaufferie du bâtiment qui a été fracturé : il donne accès à l’éclairage public autour de la mairie et celui-ci a donc été coupé par les intrus qui ont réussi à pénétrer à l'intérieur. A Vienne, la soirée avait commencé vers 18h30 par l'incendie d'une haie en face du stade de Malisol. Ensuite plusieurs feux de poubelles et de containeurs ont été signalés à Vienne, ainsi que deux incendies de voitures. Trois patrouilles des froces de l'ordre ont par ailleurs été visées par des jets de projectiles. Il n'y a pas eu de blessés. Et puis vers 3h du matin ce vendredi, les policiers ont découvert plusieurs tags dans la rue Ernest-Bizot : des inscriptions en mémoire du jeune qui a perdu la vie mardi, mais ausi des messages menaçant la police municipale.