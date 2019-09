Nouvelle nuit de violence à Auch : douze voitures brûlées, cinq personnes en garde à vue

Auch, France

Le calme n’est pas revenu à Auch, après les deux nuits d’émeutes de Vendredi et Samedi qui avaient suivi la mort d’un adolescent de 17 ans du quartier du Garros dans une voiture volée, de nouvelles violences ont éclaté cette nuit du mardi 17 au mercredi 18 Septembre. 7 véhicules ont été incendiés en plein centre-ville d’Auch, place des Carmelites , 6 ont été détériorés par propagation de la chaleur des feux. En tout, 12 véhicules ont brûlé.

Douze véhicules brûlés à 500 mètres du commissariat

Un dispositif de sécurité conséquent, composé d’effectifs de la police nationale et de la gendarmerie, avait été mis en place dans le but d’une intervention rapide en cas de résurgence de violences des urbaines constatées dans le quartier durant les nuits de vendredi et de samedi.

Ce dispositif a permis une intervention immédiate des services d’incendie et de secours qui ont rapidement maîtrisé ces incendies. » explique la Préfecture dans un communiqué.

Aucun rassemblement ou attroupement n’a été constaté sur place , indique la Préfecture.

Les douze voitures ont brûlé Place des Carmélites en plein centre ville d'Auch - @Google View

Cinq jeunes du quartier du Garros interpellés

Les forces de l’ordre ont procédé à l’interpellation de cinq personnes, qui ont été placées en garde à vue. Il s’agirait de cinq jeunes du quartier du Garros où les incidents avaient éclatés le weekend dernier.

Les voitures ont été brûlées à 500 mètres seulement du commissariat d’Auch , certains ont la ferme intention de viser les forces de police » estime Kevin Payet, le secrétaire départemental du syndicat SGP FO Police.

La Procureur de Auch a été saisie. Catherine Séguin, la préfète du Gers, s’est rendu sur place durant la nuit. Elle condamne « fermement ces exactions, et salue l’engagement et l’efficacité des forces de sécurité publique et des sapeurs-pompiers, fortement mobilisées depuis plusieurs jours pour la sécurité et la protection de la population. »

Un dispositif de sécurité est maintenu à Auch, une cinquantaine de gendarmes mobiles, des unités de la BAC de Toulouse et des policiers du commissariat d’Auch sont mobilisés pour assurer la sécurité dans la ville notamment la nuit.