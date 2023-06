Nouvelle nuit de violences dans l'agglo de Tours : "J'avais en face de moi des gens avec une haine déchaînée"

C'est une deuxième nuit très mouvementée qu'a connue l'agglomération tourangelle. Dans la nuit de jeudi à vendredi, des violences ont éclaté notamment dans le quartier du Sanitas à Tours.

Les dégâts sont conséquents. Place de la liberté, près du quartier du Sanitas, un bus et un minibus ont brûlé. "Tout le quartier était en feu. Les deux bus ont explosé l'un après l'autre" raconte un témoin que France Bleu Touraine a interrogé cette nuit.

Le magasin Lidl du quartier a lui été pillé. "Ils ont dévalisé le Lidl. On a vu des caddies entiers passer. Cela ne dérange personne", ajoute-t-il.

Des voitures ont également été incendiées.

Le gérant d'une agence immobilière du quartier a été alerté par son alarme. Sur place, il n'a pu que constater l'incendie de son établissement. "Quand on est arrivé, on a fait face à deux cents jeunes avec des cocktails molotov dans les mains. Avec les voisins, on a essayé d'éteindre avec des sceaux d'eau car les pompiers ne répondaient pas. Tout l'établissement est à refaire complètement. Cela fait 70 ans que je suis là. J'ai pourtant connu des évènements, mais c'est la première fois que je vois ça. J'avais en face de moi des gens avec une haine déchaînée."

Le maire de Saint-Pierre-des-Corps pris à partie

Dans une vidéo Twitter, on peut apercevoir le maire de Saint-Pierre-des-Corps Emmanuel François violemment pris à partie et insulté en tentant vainement de protéger ce qui semble être sa voiture.

D'autres émeutes se seraient produites également à Joué-lès-Tours et dans la commune de La Riche.