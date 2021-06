Nouvelle nuit de violences urbaines à Sens : trois magasins saccagés et cinq voitures brûlées

Vitrines cassées, poubelles et voitures brûlées... c'est la scène découverte par les habitants et les commerçants du quartier des Chaillots à Sens ce dimanche 6 juin, après une nouvelle nuit de violences urbaines. Déjà en mars dernier, le quartier avait été le théâtre de saccages. Cette fois-ci, ce sont trois magasins - un salon de coiffure (déjà visé en mars), une station-service et un magasin d’antennes et télésurveillance -, des poubelles et cinq voitures qui ont été pris pour cible par une trentaine de jeunes, avec notamment des tirs de mortiers, entre minuit et 3 heures. Il n'y a pas eu de blessé.

"Tout est cassé à l'intérieur, les vitrines, les ordinateurs, même le garage a été visé", raconte la gérante de la station-service, dépitée. C'est la première fois qu'elle fait face à une telle violence. Les jeunes sont même allés jusqu'à scier un poteau de caméra de vidéo-surveillance. Elle avait justement remplacée et placée en hauteur après les violences d'il y a trois mois.

Jets de pierres contre les forces de l'ordre

Arrivées sur place, les forces de l'ordre ont été accueillies par des jets de pierres.

"Tout est prémédité, des cailloux, une scie, tout ça ne se ramasse pas sur la route", estime Jean Pierre Crost, adjoint à la sécurité à la mairie de Sens. La sous-préfecture évoque même un guet-apens. Comme en mars dernier, la préfecture annonce des renforts de police dès ce dimanche soir et dans la semaine. Mais du côté de la mairie, on espère surtout des renforts à plus long terme. De son côté, le syndicat de police Alliance déplore de nouveau dans un communiqué un manque d'effectifs.

Pour l'heure, il n'y a eu aucune interpellation mais une enquête a été ouverte par le parquet d'Auxerre et a été confiée à la police de Sens.