Nouvelle nuit de violences urbaines dans le Calvados et l'Orne

Les différents services de secours de l'agglomération caennaise confirment qu'il y a eu de nombreux feux de poubelles et de voitures durant cette nuit de jeudi à vendredi. Certaines interventions étaient encore en cours au lever du jour. Mais la tendance qui se dégage ce matin est un élargissement géographique des lieux de tensions par rapport à la nuit précédente quand les débordements avaient essentiellement concerné Hérouville-Saint-Clair et le quartier de la Guérinière à Caen. Ces dernières heures d'autres quartiers caennais et d'autres villes de l'agglomération sont concernées.

Situation assez identique dans l'Orne avec de nouveaux incendies à Alençon , Argentan et Flers mais pas encore de bilan chiffré. Le Préfet de L'Orne avait pris des mesures restrictives afin d'interdire le transport d'objets pouvant constituer une arme par destination, l'achat et le transport de Feux d'artifices ou d'engins pyrotechniques ou encore d'interdire le transport de carburants, d'explosifs et de produits inflammables.

Dans les deux départements les Préfectures indiquent qu'elles communiqueront plus tard des bilans sur les dégâts de la nuit.