Nouvelle nuit de violences aux Sables d'Olonne

Les policiers des Sables d'Olonne, en Vendée, ont une nouvelle fois du affronter plusieurs dizaines de jeunes très agressifs, dans la nuit de samedi à dimanche, aux alentours du remblai. Une des personne interpellées a été condamnée ce lundi à six mois de prison ferme.

L'été s'annonce décidément compliqué aux Sables d'Olonne : comme le week-end précédent, de nouveaux affrontements entre bandes de jeunes et policiers se sont produits dans la nuit de samedi à dimanche. Les renforts de CRS arrivés le vendredi n'y ont rien changé, et pour cause : leur vacation s’arrête à minuit.

Les heurts ont commencé vers 2 heures du matin. 150 jeunes, armés de canettes, pavés ou cailloux, ont décidé de s'en prendre à des policiers en patrouille, en leur jetant divers projectiles. Huit fonctionnaires de police, aidés par des policiers municipaux, ont eu toutes les peines du monde à maîtriser la situation. Ils ont fait usage de gaz lacrymogènes pour disperser les jeunes. Un policier a été légèrement blessé au visage, une voiture de police a été dégradée, ainsi qu'un vitrine.

C'est seulement vers 5h du matin que le calme est revenu. Deux personnes ont été arrêtées. L'une d'elles n'avait rien à voir avec les faits, mais l'autre, un jeune Nazairien ,a été placé en garde à vue. Il a été jugé ce lundi en comparution immédiate et condamné à six mois de prison ferme., avant d'être incarcéré à Fontenay-le-Comte.