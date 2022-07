Nouvelle nuit mouvementée dans l'agglomération dijonnaise

Dans la nuit du 14 juillet 2022, de nouveaux incidents ont eu lieu après une nuit précédente particulièrement violente. Entre le 13 et le 14 juillet, 70 policiers sont venus prêter main forte à leurs collègues dijonnais et aurait permis une maitrise globale de la situation d'après la Préfecture.

Le Préfet de Côte-d'Or se veut rassurant après la nuit du 13 juillet 2022, pendant laquelle de nombreux incidents ont eu lieu. D'après lui, les 70 hommes supplémentaires prévus en renfort des 12 équipages dijonnais, ont permis d'éviter des difficultés trop importantes. La nuit n'a tout de même pas été calme : des affrontements ont eu lieu avec les forces de l'ordre, voitures et poubelles ont aussi été incendiés.

Une nuit plus calme?

En tout, cinq voitures ont tout de même pris feu, ainsi que douze poubelles. Le préfet Fabien Sudry parle de "tensions de quartiers" à Chenôve par exemple, ou dans les quartiers Drapeau, Fontaine-d 'Ouche et Grésilles. Des affrontements ont eu lieu entre les forces de l'ordre et des personnes munies de mortiers. Ils ont tirés sur les policiers qui ont répliqué avec des grenades lacrymogènes. Un policier est légèrement blessé. Douze personnes ont été interpellées... six sont en garde à vue ce vendredi 15 juillet 2022. D'autre part, une enquête est lancée pour trouver les auteurs des tirs au mortier et de l'incendie du CCAS à Chenôve dans la nuit du 13 au 14 juillet 2022.

Le trafic de tramways perturbé

Divia signale aussi qu'un de ces tramway a été touchés par un tir au mortier sur la ligne T2, entre les arrêts Drapeau et Junot. Une information dont la Préfecture n'a pas eu vent. A partir de 21h, aucun tramway ne circulait au delà de l'arrêt Drapeau, par précaution. Divia avait déjà limité la circulation en soirée dans le sens inverse : depuis 20h, les tramways n'ont pas dépassé l'arrêt Bourroches. Une mesure d'ailleurs reconduite pour les soirées du 15, 16 et 17 juillet 2022.