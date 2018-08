15 kilos de drogue et de l'argent liquide saisis par la police cité Gély à Montpellier ce mercredi. Six personnes ont été interpellées.

Gély, Montpellier, France

Une nouvelle opération anti-drogue a été menée ce mercredi matin cité Gély à Montpellier. Une quarantaine de policiers étaient mobilisés (la Brigade Anti Criminalité la Sureté Urbaine et la Compagnie départementale d'intervention).

Les policiers avaient repéré deux nouveaux points de deal dans la cité, ils sont donc intervenus en force avec notamment un chien qui a rapidement signalé une voiture suspecte. A l'intérieur : 13 kilos d'herbe, et un pistolet automatique chargé. Six personnes ont été interpellées, un consommateur qui a été rapidement relâché et cinq trafiquants présumé qui sont en garde à vue.

Sur eux, les policiers ont saisi plus de 1500 euros en liquide, 2 kilos d'herbe, 400 g de shit et 25 grammes de cocaïne. La police judiciaire de Montpellier a été saisie.

Cette opération n'a rien à voir avec l'agression dont ont été victimes des policiers mi-juillet, ils avaient été visé par des tirs de pistolet automatique.

