Nouvelle opération de police dans une épicerie de nuit à Perpignan

La police nationale a mené une nouvelle opération dans une épicerie de nuit rue Foch à Perpignan dans la nuit de samedi à dimanche. Ils ont trouvé 8.860 euros en liquide et 200 cigarettes étrangères.

Les policiers multiplient les opérations dans les épiceries de nuit à Perpignan. La dernière, dans la nuit de samedi à dimanche aux alentours de 21h30 dans la rue Foch, a permis aux forces de l'ordre de saisir plus de 8.000 euros en liquide et 200 cigarettes en provenance d'Espagne grâce à des informations des policiers municipaux. Ils ont également mis la main sur un cahier de comptabilité qui fait mention d'un chiffre d'affaire de 3 à 4.000 euros par jours sur la vente de cigarette. Le gérant âgé de 22 ans a été placé en garde à vue. Il est ressorti libre et sera jugé en mars 2021.

"Il y a un véritable ras-le-bol" reconnaît Franck Rovira. Le secrétaire départemental du syndicat de police Alliance point du doigt ces épiceries de nuit à Perpignan : "à chaque contrôle effectué derrière il y a un trafic soit de stupéfiant ou de cigarette." Trois semaines en arrière, une opération semblable dans une autre épicerie de nuit avait permis de saisir des cigarette. "C'est vraiment nauséabond. Ça signifie qu'il y a un véritable commerce qui s'est installé à Perpignan" indique Franck Rovira le secrétaire départemental du syndicat Alliance.

Retour des policiers dans la même rue le lendemain

Le dimanche soir, les policiers sont intervenus dans la même rue Foch à Perpignan. Ils ont repéré des clients qui venaient d'acheter des cigarettes dans une épicerie. À l'intérieur de l'établissement, les policiers ont également trouvé des paquets de cigarettes en provenance d'Espagne et 1.000 euros sur le gérant. Âgé de 37 ans, il a été placé en garde à vue et ressorti libre. Il a pu justifier de l'utilisation de la somme d'argent.

Mi-septembre, le maire Louis Aliot avait pris un arrêté pour obliger ces établissement à fermer à 22 heures. Certains épiciers ont d'ailleurs décidé d'attaquer l'arrêté municipal en justice.