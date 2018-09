Rive-de-Gier, France

D’un côté l’EPORA l’établissement d’aménagement de l’Ouest Rhône Alpes, qui veut racheter le site à l’euro symbolique pour le désindustrialiser et de l’autre le propriétaire qui estime que l’ensemble vaut beaucoup plus qu’un euro.

La discussion porte également sur la nécessité ou non de dépolluer le site avant son utilisation pour des constructions civiles : logements, écoles ou sites de loisirs .

Mais dans les deux cas , c’est bien l’argent qui au centre du conflit.

Maître Jonathan AZOGUI l’avocat de l’EPORA , qui veut donc racheter l’ensemble à l’euro symbolique explique que les bâtiments sont dans un tel état de délabrement que leur valeur est quasiment nulle, ce qui justifie sa demande. Il ajoute que la suspicion de pollution à l’arsenic, aux hydrocarbures et à l’amiante oblige à prévoir des sommes conséquentes, plus de 3 millions d’euros et demi sans doute pour dépolluer le site avant d’envisager une autre destination.

C'est un site pollué, L'Epora évalue a 3 millions et demi les travaux de dépollution du site ce qui justifie le prix de 1 euro que nous proposons pour le rachat. Maître Jonathan AZOGUI.

L'entrée de l'ancienne usine Duralex © Radio France - Marc Vantorhoudt

Maître Marie Françoise CASADEÏ, l’avocate de la partie adverse n’est évidemment pas d’accord, il y a encore une valeur immobilière pour un certain nombre de bâtiments et pour elle une fois additionné toutes les estimations, elle arrive à un total de plus de 2 millions 600 000 euros. Sur la pollution, pour elle, il n y a pas de souci, tous les éléments présents dans l’usine ont été rassemblés dans des sacs et contiennent du sable verrier essentiellement et il n y a sans doute que l’amiante qui peut poser question.

Un euro ce n est pas acceptable au regard de la valeur du site . Epora doit payer le prix normal . Maître Marie Françoise CASADEÏ

Le tribunal s’est donne jusqu’au 15 octobre pour rendre un avis sur ce conflit, mais il faudra sans doute une nouvelle expertise judiciaire pour mettre tout le monde d’accord.