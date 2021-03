Qui est Louisa Yazid, nouvelle commissaire de police de Cherbourg?

Louisa Yazid prend les commandes du commissariat de Cherbourg mettant un terme à 7 mois d'intérim à la tête de la plus importante circonscription de police de la Manche.

C'est une femme dynamique et sportive qui vient de prendre les rênes du commissariat de Police de Cherbourg-en-Cotentin. "Je viens dans le Cotentin avec volontarisme, joie, et forte d'une riche expérience acquise dans l'administration pénitentiaire", souligne la nouvelle commissaire. A 45 ans, c'est une nouvelle orientation professionnelle pour celle qui avait passé en 1999 les concours de la police et de la pénitentiaire, pour finalement, entamer une carrière d'une vingtaine d'années passées à des postes de direction dans différentes prisons.

En charge de la détection de la radicalisation en prison

Au début des années 2000, Louisa Yazid débute sa carrière à Bois-d'Arcy en région parisienne, avant d'être nommée directrice de la maison d'arrêt de Toulon, puis DRH à Fleury-Mérogis, un établissement comptant 1300 personnels. Son parcours l'amène aussi à Saint-Denis-de-la-Réunion, ainsi qu'à la tête du service de renseignement pénitentiaire, notamment en charge de la détection de la radicalisation en prison. Un poste qu'elle occupait jusqu'à l'été dernier et son concours pour intégrer la police nationale. S'en est suivie une formation de 6 mois à l'école des commissaires de Lyon, puis un stage à Mantes-la-Jolie avant son affectation à la tête du commissariat de Cherbourg.

Lutter contre les violences conjugales

Pour la nouvelle "patronne", c'est une vraie satisfaction de rejoindre cette circonscription. "Je dois rencontrer le directeur départemental de la sécurité publique puis le Préfet qui vont me préciser ma feuille de route. J'ai déjà identifié _des enjeux autour de la sécurité routière, des stupéfiants mais aussi des violences conjugales_". Ce dernier sujet tient particulièrement à coeur au commissaire Louisa Yazid qui y a consacré son mémoire d'étude après avoir été bénévole dans des associations d'aide aux victimes.