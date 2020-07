Nouvelle plainte contre le chirurgien grenoblois du dos, cette fois pour escroquerie aggravée

Une nouvelle plainte vient d’être déposée dans l'affaire du chirurgien grenoblois, spécialiste du dos. Il est suspendu pour 18 mois par le conseil de l'ordre des médecins depuis janvier 2019 pour, je cite, "des manquements d'une extrême gravité et un comportement fautif".

Noël Jacquier est décédé en 2017, après plusieurs semaines de souffrance © Radio France - Véronique Pueyo

La famille Jacquier, dont le père et mari est décédé en 2017 après être passé entre les mains du docteur Vouaillat, a saisi le parquet pour "escroquerie aggravée". Sa première plainte était pour "homicide et blessures involontaires". Les enfants de Noel Jacquier veulent que la justice se penche sur l'aspect économique du dossier, sachant que tout est parti en 2016 d'une enquête de la CPAM.

Des opérations non justifiées et des actes facturés, non réalisés

La Sécurité Sociale s'était intéressée au cas du médecin qui opérait plus que les autres et dont certains patients présentaient ensuite des problèmes de santé. La CPAM avait conclu que le chirurgien pratiquait des opérations non justifiées et en facturait d'autres non réalisées. La Caisse avait saisie le parquet en 2016, suite à cela.

Le praticien réclamait aussi des dépassements d'honoraires. Dans le cas de Noël Jacquier, il avait demandé 912 euros de dépassement. "Selon nous, l'opération n'était pas justifiée et les conséquences ont été dramatiques, puisqu'il est mort. De plus, l'escroquerie est aggravée car il demande un dépassement d'honoraires à des patients vulnérables." explique Maître Hervé Gerbi, l'avocat des Jacquier.

Maître Gerbi veut que la justice enquête aussi sur l'aspect financier de l'affaire © Radio France - Véronique Pueyo

Refus de rembourser 35.000 euros à la CPAM

Depuis Janvier 2019, le Docteur Vouaillat est suspendu pour 18 mois par le conseil de l'Ordre qui lui avait, par ailleurs, demandé de rembourser 35.000 euros à la Sécurité Sociale, pour des opérations qui n'étaient pas nécessaires.

Il a refusé de rembourser, car il conteste l’enquête de la CPAM. Son avocat, Maître Bernard Boulloud, s'est refusé à tout commentaire, évoquant des propos calomnieux. D'ailleurs, l'avocat a attaqué en diffamation d'anciens patients, dont la famille Jacquier, mais aussi un médecin-conseil de la CPAM.

Au total, 74 plaintes ont été déposées contre le Docteur Vouaillat. Deux de ses patients sont décédés, dont Noel Jacquier. Et 30 autres patients gardent des séquelles ou une invalidité, suite à leur opération par le Docteur Vouaillat.