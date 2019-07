Nouvelle plainte déposée après la mort de Zineb Redouane à Marseille

Une nouvelle plainte déposée par Me Yassine Bouzrou, conseil de quatre des cinq enfants de Zineb Redouane qui se sont portés partie civile, et révélée mercredi par le Canard enchaîné, fait état des échanges entre la "police des polices" et le chef de la compagnie de CRS présente sur les lieux.