Nouvelle polémique autour de l'installation de gens du voyage dans la métropole de Metz

C'est un dossier qui empoisonne les relations de la métropole avec la Préfecture de la Moselle : l'accueil des gens du voyage fait une nouvelle fois polémique , à Metz.

Quelques dizaines de caravanes sont installées sur des terrains non-autorisés dans la métropole de Metz, provoquant la colère du président de la métropole François Grosdidier. Dans un communiqué commun avec le maire de Marly Thierry Hory, l'élu détaille : "Depuis le 10 septembre dernier, un groupe de gens du voyage s’est installé illégalement sur deux terrains à Marly, rue Coste et Bellonte. Nous avons également constaté des occupations illégales à Woippy, Moulins-lès-Metz et Augny" Il recense au total 45 caravanes concernées par des installations dans des zones interdites.

Il reste des places dans les aires autorisées

L'élu rappelle également que 5 millions d'euros ont été investis dans des aires permanente d'accueil depuis 2020 et que la métropole est en règle et dispose du nombre de places d'accueil prévu dans le Schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage. Selon François Grosdidier : "76 places sont encore disponibles sur les aires d’accueil de la Métropole, dont 13 sur celle de Marly".

Une réponse de l'État "intolérable"

La métropole a donc demandé aux services de l'Etat d'évacuer le groupe installé à Marly et la demande a été mise en délibéré au 20 septembre. "Cette réponse de la part de l’Etat est intolérable, dénonce François Grosdidier. Le Préfet nous a demandés d’être patients et compréhensifs dans les semaines qui ont précédé le rassemblement de Grostenquin, tolérant de nombreuses installations illégales quand nos aires étaient inoccupées. Désormais, prétextant une raréfaction des moyens humains disponibles au sein des forces de l’ordre pour cause de coupe du monde de rugby, l’Etat reste inactif devant les occupations qui se multiplient".