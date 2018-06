Le préfet de la Loire a confirmé ce lundi que l’annonce de la possible construction d’une nouvelle prison dans le département a été repoussée. Ce ne sera "pas avant septembre" lors de la présentation d’un projet de loi de programmation pour la justice revu à la baisse.

Loire, France

On n’aura pas de nouvelles de la future prison avant le moins de septembre au moins. A La Talaudière (site de l'ancienne prison) et à Saint-Bonnet-les-Oules (site du projet controversé) on est condamné à attendre.

Une information confirmée par le préfet de la Loire, Évence Richard. Selon lui, la Chancellerie va dévoiler à "l'automne, peut-être en septembre" le projet de loi de programmation pour la justice 2018-2022 avec 7000 à 8000 places de prison supplémentaires. C'est seulement à ce moment-là qu'on en saura un peu plus sur la construction - ou non - d'une nouvelle d'une maison d'arrêt dans le département.

En tout cas certains sont inquiets, car ce programme judiciaire est moins ambitieux que prévu. Les partisans du projet ont peur que le projet de nouvelle prison ligérienne passe donc à la trappe. Ce projet, c’est un investissement de 70 millions d’euros pour remplacer la maison d’arrêt de la Talaudière unanimement reconnue comme vétuste.