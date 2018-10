Contrairement à ce qu'affirment les principaux syndicats pénitentiaires, François Bayrou assure que le projet de nouvelle prison à Pau (Pyrénées-Atlantiques) verra bien le jour dans les temps. Le maire maintient que le centre pénitentiaire sera créé entre 2022 et 2027, au nord-est de la ville.

Pau, France

"Il y aura bien, dans les jours qui viennent, une confirmation de ce que le centre pénitentiaire sera bien construit à Pau comme il était prévu." Le maire de la ville, François Bayrou, est catégorique : la nouvelle prison de Pau verra le jour dans les temps. Alors que les syndicats pénitentiaires affirmaient que le nouvel établissement de Pau ne figure ni dans le programme immobilier 2018-2022, ni dans celui prévu pour la période 2022-2027, François Bayrou assure lundi 15 octobre qu'il n'y a aucun changement dans le programme. L'ancien ministre de la Justice assure avoir "vérifié auprès des autorités compétentes ce qu'il en était".

"Il y aura la construction de ce centre pénitentiaire qui sera livré après 2022", précise le maire. Selon François Bayrou, la prison devrait être prête "assez vite après 2022" grâce aux "précautions et aux décisions" prises par la Ville pour s'assurer que les terrains fonciers et les accès routiers soient d'ores et déjà prévus. "Mon espoir, c'est qu'on puisse regrouper une maison d'arrêt avec ce centre pour qu'on n'ait pas un gaspillage de moyens comme ça arrive si souvent", ajoute le maire. Il voudrait en profiter pour récupérer l'emplacement de la prison située actuellement en centre-ville (rue Bourbaki) afin d'en faire un quartier de développement de la ville.