Nouvelle prison en Alsace: Colmar veut récupérer le dossier

Colmar veut accueillir la nouvelle prison qui doit être construite en Alsace. Une construction annoncée à Strasbourg, mais le maire haut-rhinois, Gilbert Meyer a expliqué ce mardi lors de ses voeux qu'il se lançait dans la course vu la frilosité de la capitale alsacienne dans ce dossier.

Le maire de Colmar veut tenter sa chance afin de maintenir une activité judiciaire dans la ville: ce mardi, lors de ses voeux, Gilbert Meyer a annoncé qu'il avait déposé une candidature pour la construction d'une nouvelle maison d'arrêt.

Colmar doit rester une capitale judiciaire"

En octobre dernier, Manuel Valls, alors Premier ministre avait annoncé la création de 33 nouveaux établissements pénitentiaires pour lutter contre la surpopulation carcérale. Il citait alors neuf villes prioritaires dont Strasbourg. Mais le maire de Colmar ne l'entend pas de cette oreille. "Je sais que Strasbourg hésite", souligne Gilbert Meyer. "Si je fais cette proposition, c'est pour que la ville de Colmar reste une capitale judiciaire. Si on ne devait pas obtenir cette maison d'arrêt, on serait fragilisé, surtout si en plus on devait parler de la fermeture de la maison d'arrêt de la rue des Augustins."

Une prison qui serait construite au sud est de Colmar

Le dossier de candidature de Colmar a donc été déposé dès la fin du mois de décembre par la Préfecture. Cette nouvelle maison d'arrêt serait située au Sud Est de Colmar, très loin des habitations.

Une nouvelle prison est déjà sur les rails en Alsace, à Lutterbach dans le Haut-Rhin. Avec 550 places. La municipalité de la commune a engagé un recours devant le tribunal administratif contre la déclaration d'utilité publique.