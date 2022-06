Nouvelle requête dans l'affaire Mis et Thiennot : "Ce serait un geste de la France contre la torture"

Pour la septième fois, ce mercredi, le comité de défense de Mis et Thiennot va tenter de faire reconnaître leur innocence avec le dépôt d'une nouvelle requête en révision de leur procès. Raymond Mis et Gabriel Thiennot ont été condamnés aux travaux forcés pour le meurtre d'un garde-chasse en Brenne au lendemain de la seconde guerre mondiale. Après des aveux formulés en garde-à-vue, ils n'ont cessé de clamer leur innocence jusqu'à leur mort dans les années 2000.

Avocat du comité, Jean-Pierre Mignard a de bons espoirs d'obtenir gain de cause cette fois, à la faveur d'un changement de législation. Il l'a expliqué ce matin, en direct sur France Bleu Berry : "Dorénavant, la cour de révision est compétente pour procéder à l'annulation des pièces du dossier faisant état de déclarations dont il apparaît qu'elles ont été recueillies à la suite de violences exercées par les enquêteurs". Si le dossier est effectivement transmis à la cour de révision, les poursuites à l'encontre de Mis et Thiennot seront considérées comme nulles et le procès, de fait, annulé.

Les deux Berrichons ont bénéficié d'une grâce présidentielle dans les années 50, mais une reconnaissance de leur innocence est essentielle, estime Me Mignard : "pour la mémoire de ces hommes, pour leurs descendants et pour le comité de soutien qui mène depuis des années un travail titanesque pour que la vérité soit connue. Cela voudrait dire qu'en France, tout acte de torture entraînant des aveux les rend nuls et non avenus et que les auteurs de ces violences sont des tortionnaires pouvant être poursuivis comme tels. Ce serait un engagement fort de la France contre la torture".