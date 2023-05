Nouvelle saisie d'arme et de munitions à Valence

La présence policière est renforcée depuis deux semaines et le début de la série de meurtres à Valence

Si la présence policière n'a pas permis de mettre fin à la série de meurtres sur l'agglomération de Valence, la recherche de drogue et d'armes s'est accélérée depuis le 10 mai et l'arrivée des renforts de CRS. Ainsi, en exploitant les images d'un téléphone portable, les enquêteurs ont identifié un jeune de 17 ans, habitant au Polygone et détenant une arme. Ce mercredi 24 mai en début d'après-midi, la perquisition à son domicile a permis de trouver un fusil de chasse, calibre 16 à canon scié. Le mineur explique l'avoir acheté pour 200 euros.

Munitions de différents calibres

Mercredi également mais quartier Fontbarlettes, les forces de l'ordre fouillent des caves qu'on croyait condamnées d'un immeuble rue Hippolyte Taine. Ils découvrent des munitions de différents calibres, de la poudre à canon et aussi des cagoules, et une balance de précision, de celles utilisées pour la revente de drogue.

500 personnes contrôlées

La préfecture de la Drôme a fait un bilan ce jeudi soir de l'activité policière de ces quinze derniers jours. Elle assure que deux armes ont été saisies ainsi que de petites quantités de cocaïne, héroïne et cannabis. Au total, cette opération de sécurisation a permis de contrôler environ 500 personnes et 200 véhicules.