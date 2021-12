Nouvelle saisie de drogue à Besançon: 161 kg de cannabis et 6,5 kg de cocaïne

Les gendarmes de la section de recherches de Besançon ont mis la main la semaine dernière sur 161 kg de cannabis et 6 kilos et demi de cocaïne. De la drogue que des trafiquants bisontins venaient de ramener dans la capitale comtoise après l'avoir achetée auprès d'un grossiste à Lyon.

C'est la deuxième saisie importante de drogue en un mois dans l'agglomération bisontine: les gendarmes de la section de recherches de Besançon ont interpellé le vendredi 26 novembre au petit matin, deux trafiquants présumés et saisi dans leur véhicule 161 kg de cannabis et 6,5 kg de cocaïne. Les deux hommes venaient de faire dans la nuit un aller-retour dans la banlieue lyonnaise pour acheter la drogue auprès d'un grossiste.

Les trafiquants étaient sous surveillance depuis plus d'un an

Cette saisie ne doit rien au hasard: les deux hommes étaient sous surveillance discrète depuis plus d'un an , explique le procureur de la République de Besançon Etienne Manteaux: "Ces deux bisontins de 33 et 25 ans sont déjà très connus de la justice pour des trafics de stupéfiants, ils ont attiré l'attention des gendarmes il y a plus d'un an suite à une transaction douteuse". " Ils sont mis sur écoute et sous surveillance discrète sous commission rogatoire, et au fil de l'enquête les gendarmes apprennent que les deux hommes vont descendre à Meyzieu dans la banlieue lyonnaise, pour s'approvisionner auprès d'un grossiste.

Interpellés en flagrant délit de "go-fast"

Dans la nuit de jeudi à vendredi dernier, les gendarmes les pistent à l'aller comme au retour. "Nous avons mis en place un dispositif conséquent qui nous a permis de les suivre et de les intercepter", précise le colonel Yves Raguin, commandant la section de recherches de Besançon. Le convoi, constitué d'une voiture ouvreuse et d'une autre transportant la cargaison, arrive à Besançon vendredi au petit matin, et c'est là que l'interpellation a lieu.

2,3 millions d'euros à la revente

La drogue est trouvée dans la voiture, les perquisitions aux domiciles des suspects permettent également de saisir 7800 euros en liquide et divers vêtements et produits de valeur. Les deux hommes, mis en examen lundi 29 novembre pour trafic de stupéfiants, sont depuis en détention provisoire, leurs compagnes de 19 et 21 ans, impliquées "de manière plus périphériques" selon le procureur, sont placées sous contrôle judiciaire. La valeur de la drogue est estimée à 2 millions 300 000 euros à la revente.

Cette saisie des gendarmes intervient après celle des policiers bisontins le 3 novembre dernier, qui avaient mis la main à Mazerolles le Salin dans la périphérie bisontine, sur 282 kilos de résine de cannabis et 3,6 kg de cocaïne, d'une valeur estimée à la revente à 2,1 millions d'euros.