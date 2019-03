Nouvelle saisie importante d'herbe de cannabis sur l'A36 au péage de Saint-Maurice-Colombier

Les douaniers du nord Franche-Comté ont saisi plus de 60 kilos d'herbe de cannabis ce vendredi au péage de Saint-Maurice-Colombier sur l'A36 dans le Doubs. Quatre personnes ont été interpellées et placées en garde à vue à Besançon.

Le chauffeur transportait plus de 60 kilos d’herbe de cannabis dans son camion.

Saint-Maurice-Colombier, France

Nouvelle saisie importante de cannabis sur l'A36, la deuxième en un mois. Ce vendredi 1er mars, en fin de matinée, les services des douanes ont interpellé un chauffeur qui transportait plus de 60 kilos d’herbe de cannabis dans son camion, au niveau du péage de Saint-Maurice Colombier, sur l'A36, dans le Doubs a appris France Bleu Belfort Montbéliard, confirmant une information de nos confrères de l'Est Républicain.

Quatre personnes interpellées

En plus du chauffeur, deux passagers et une troisième personne, a priori le conducteur d'une voiture suiveuse, ont également été arrêtées. Ces personnes seraient originaires d'Europe de l'Est. Les quatre individus ont été placés en garde à vue à Besançon, dans les locaux de la Police Judiciaire. Le 1er février dernier, les douaniers du Doubs avaient déjà réalisé une importante saisie de 70 kilos d'herbe de cannabis sur l'A36, au niveau du péage de Saint-Maurice-Colombier, dans le Doubs. La drogue était dissimulée dans des cartons de citrons.