De nouvelles saisies massives de mortiers d'artifice, 1,5 tonne interceptée en région parisienne

De nouvelles saisies massives de mortiers d'artifice ont eu lieu à Paris et en petite couronne ces dernières 48 heures : plus d'une tonne et demie ont ainsi été récupérées par les policiers.

1,5 tonnes de mortiers d'artifice ont été saisis en région parisienne ces dernières 48 heures © Radio France - Philippe Modol Les saisies de mortiers d'artifice se multiplient ces derniers jours en région parisienne, à l'approche du 14 juillet et suite aux violences urbaines qui ont éclaté la semaine dernière. Ces dernières 48 heures, 1,5 tonne de mortiers d'artifice ont été saisies dans l'agglomération parisienne, annonce le préfet de police de Paris, Laurent Nuñez, sur franceinfo ce vendredi. 14 personnes ont été interpellées, dans quatre affaires distinctes. ⓘ Publicité Mardi soir, un stock de 300 à 400 kg de mortiers d'artifice avait déjà été saisis dans une fourgonnette, porte de Clignancourt, à Paris. Trois personnes avaient été arrêtées. Selon Laurent Nuñez, "le ministre de l'Intérieur a demandé à tous les préfets sur l'ensemble du territoire d'être attentifs à la vente et au transport de mortiers [d'artifice]", prisés par les émeutiers et "soumis à une réglementation stricte". Vigilance renforcée "Forcément, dans le contexte" des émeutes qui ont suivi la mort de Nahel, "nous serons encore plus vigilants que d'habitude", a souligné Laurent Nuñez, préfet de police de Paris, ce vendredi sur franceinfo, interrogé sur les festivités du 14 Juillet. *"Traditionnellement, il y a toujours quelques violences urbaines"*, souligne-t-il, entre le 13 et le 15 juillet. "Le ministre de l'Intérieur nous demandera évidemment de déployer un dispositif extrêmement robuste pour contenir tout trouble à l'ordre public", pronostique l'ancien secrétaire d'état. Y aura-t-il des conséquences pour le traditionnel défilé militaire, sur les Champs-Élysées ? "La question ne se pose pas en ce sens", répond-t-il.