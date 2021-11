Nouvelle série de cambriolages nocturnes de commerces en Drôme et Ardèche

Une équipe de malfaiteurs a-t-elle écumé la vallée du Rhône dans la nuit de dimanche à lundi ? Cela y ressemble. Une série de cambriolages et tentatives de cambriolage s'est déroulée entre 3h et 4h du matin entre Drôme et Ardèche. A Tain-l'Hermitage, une boucherie et une station-service ont été visées. Un peu plus loin au Pouzin, c'est encore une station-service qui est victime d'une effraction et il y a déclenchement d'alarme à la société Skipper. A Saint-Julien-en-Saint-Alban, effraction à l'agence postale communale où rien n'a été volé. Enfin à Chomérac, cambriolage dans une boulangerie de la zone Le Plot. Dans le pire des cas, les cambrioleurs sont repartis avec seulement quelques centaines d'euros.