Nouvelle vague d'interpellations liée aux stupéfiants au Beausset

Trois personnes ont été interpellées mercredi 12 janvier au Beausset (Var), soupçonnées d'alimenter un trafic de stupéfiants. Des milliers d'euros en liquide et des armes ont été saisis. C'est la cinquième vague d'interpellations liée aux stupéfiants dans cette commune depuis juin 2021.

Les gendarmes de la Compagnie de La Valette et le GIGN sont intervenus mercredi matin au Beausset (Illustration)

Une trentaine de gendarmes de la Compagnie de La Valette, appuyés par l'antenne du GIGN d'Orange, ont interpellé deux hommes et une femme le mercredi 12 janvier au Beausset (Var), soupçonnés de participer à un trafic de stupéfiants. Plusieurs milliers d'euros et cinq armes ont été saisis à leurs domiciles respectifs. Âgés d'une trentaine d'années, ces trois Varois sont "tous les trois salariés et parfaitement intégrés" indique une source proche de l'enquête.

Laissés libres sous contrôle judiciaire, ils seront jugés d'ici deux mois, en comparution différée, devant le tribunal correctionnel de Toulon.

C'est la cinquième vague d'interpellations liée aux stupéfiants menée par les gendarmes depuis juin 2021 dans cette commune de 10.000 habitants. En tout, une vingtaine de personnes ont été placées en garde-à-vue et une trentaine de consommateurs ont été entendus.