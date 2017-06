Nouvelle victoire...judiciaire, pour le Limoges CSP face à Panagiotis Giannakis

L'ancien entraîneur du Limoges CSP contestait son licenciement pour faute grave. La cour de cassation vient à son tour de le débouter en confirmant la décision du conseil des prud'hommes de Limoges et un arrêt de la cour d'appel.

L'ex coach grec du club limougeaud, Panagiotis Giannakis, avait été licencié en juin 2013 pour faute grave, après un départ soudain pour la Chine où il était parti entraîner la sélection nationale de ce pays, estimant qu'il pouvait mener de front, les deux missions.

Les dirigeants du CSP, qui n'avaient pas vraiment apprécié, avaient alors décider de licencier l’entraîneur. Celui-ci avait alors saisi le conseil des prud'hommes estimant que le motif du licenciement était abusif et réclamait prés d'un million et demi d'euros au CSP.

En 2014, le conseil des prud’hommes de Limoges, saisi également par le club, donnait raison aux dirigeants limougeauds, en déboutant Giannakis de ses demandes et en le condamnant à payer au CSP une somme de 60 000 euros (50 000 au titre des dommages et intérêts et 10 000 pour frais de justice). Une décision que la cour d'appel de Limoges validera en mars 2015.

A son tour, la chambre sociale de la cour de cassation donne donc raison au club limougeaud, mettant, peut-être, un point final à cette affaire.