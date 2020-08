Nouvelles attaques de loup dans le Bas-Rhin

A Grendelbruch, dans le massif du Champ du feu (Bas-Rhin) un éleveur a vu son troupeau de 35 chèvres attaqué à deux reprises par le loup dans la nuit du 23 juillet au 24 juillet et dans celle du 6 au 7 août. Sur les deux attaques, deux chèvres sont mortes, un chevreau a disparu et deux autres chèvres ont été blessées. "Sur la première, on a retrouvé la chèvre morte, il lui a broyé le larynx et lui a dévoré le poitrail, un comportement spécifique du loup", raconte l'éleveur Jean-François Huckert.

Un agent de l'office français de la biodiversité s'est rendu sur place. Il n'y a peu de doute, c'est bien un loup qui a attaqué. "Ils ont mesuré la morsure", détaille Jean-François Huckert, "le trou de la canine à trois centimètres, c'est vraiment une grosse bête".

Cohabiter avec le loup

Deux autres attaques ont eu lieu dans le secteur. Le 3 août chez un autre éleveur et le jeudi 13 août. Un particulier a découvert un mouton mort. "Il y a plusieurs loups, d'après ce que disent les chasseurs", précise l'éleveur de Grendelbruch touché par l'attaque En juin, la préfecture du Bas-Rhin avait annoncé qu'un loup avait été photographié sur le massif du Champ du Feu. L'an passé déjà en été, un loup avait attaqué à plusieurs reprises des troupeaux d'animaux domestiques dans ce secteur.

"Il ne fallait peut-être pas le réintroduire", s'interroge Jean-François Huckert. L'éleveur se demande s'il ne "va pas arrêter les chèvres, je ne me vois pas cohabiter avec les dégâts de loups".

