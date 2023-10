Nouvelles brigades de gendarmerie : "c'est une très bonne nouvelle" réagissent ces maires bretons

"On est vraiment ravis" lance Gérard Daboudet, le maire de la commune du Mené, dans les Côtes d'Armor. La commune de 6.700 habitants fait partie de la liste dévoilée ce lundi. La Bretagne bénéficie de douze nouvelles brigades, six seront fixes, les six autres seront mobiles. Les communes avaient fait acte de candidature, il y a déjà quelques mois. Ces 25 dernières années, 400 brigades ont été fermées en France. C'était le cas au Mené, où la brigade a été fermée en 2014 "c'est une bonne chose que l'Etat revienne sur sa décision au vu du profil de notre territoire. Dans les Côtes d'Armor, notre zoné était un peu délaissée" souligne Gérard Daboudet.

"Cela va nous apporter un peu de sérénité"

Le taux de délinquance n'était pas l'élément le plus important pour décider des lieux d'implantation de ces brigades. "Nous n'avons pas les problématiques des quartiers difficiles chez nous, mais on a des incivilités, des petits larcins, et on a besoin de voir les gendarmes sur le terrain pour apporter de la sérénité" explique Gérard Daboudet. Le maire de Louvigné de Bais (Ille-et-Vilaine),Thierry Pigeon, partage cette analyse. "On a malgré tout le sentiment d'insécurité grandissant avec des personnes dont les maisons ont été cambriolées, ou des personnes âgées qui ont été démarchées chez elles. Nous avons aussi de l'insécurité routière" souligne le maire de la commune bretillienne de 1900 habitants. Thierry Pigeon rappelle aussi que pour déposer plainte, il n'y aura plus besoin de faire 15 km "pour rejoindre Vitré par exemple". En attendant la construction de la nouvelle gendarmerie à Louvigne de Bais, les dix gendarmes affectés pourront s'installer dans des locaux vacants dès le début de l'année prochaine. Même échéance pour la commune du Mené. A Evran, dans le pays de Dinan, la nouvelle brigade va pouvoir très vite s'installer dans les locaux de la gendarmerie qui avait été fermée en 2015. Ces locaux étaient occupés depuis par la brigade motorisée.

Dans le détail, en Bretagne :

* En Ille-et-Vilaine, il y aura trois unités mobiles, à Val d'Izé, Chartres de Bretagne et Gevezé et une unité fixe à Louvigné de Bais.

* Dans les Côtes d'Armor, il y aura deux brigades fixes au Mené et à Evran, une mobile à Cavan.

* Dans le Morbihan, il y aura deux brigades fixes à Guidel et Bubry.

* Dans le Finistère, il y aura une brigade fixe à Trégunc, et deux mobiles à Landivisiau et Huelgoat.