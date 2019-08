Nouvelles dégradations dans une école de Béziers, le coup de gueule du maire

Béziers, France

17 fois depuis le mois de janvier, l'école des Oliviers quartier de la Devèze à Béziers a été une nouvelle fois la cible de dégradations en début de semaine, une tentative d'incendie, mais aussi vitres brisées par dizaines, serrures et clôtures forcées.

Les dégâts ont été réparés dans la foulée, mais le maire de Béziers Robert Ménard pousse un coup de gueule "Une nouvelle fois, c'est l'ensemble des Biterrois qui payent la facture et les enfants qui sont pénalisés et mis en danger".

Robert Ménard déplore "que ces petits voyous ne respectent même pas l'école de leurs petits frères et sœur ou de leurs petits voisins" et d'ajouter "A ces racailles et à ceux qui le protègent, je le dis et je le répète : nous ne vous lâcherons pas !"