Disparition de Delphine Jubillar : Cédric Jubillar "manipule tout le monde" selon Maître Pressecq

Alors qu’une centaine de personnes recherche depuis lundi le corps de Delphine Jubillar dans le Tarn, l’un des avocats des proches de la disparue doute de l’intérêt de ces nouvelles fouilles d’envergure. Située à environ deux kilomètres de la maison de l'infirmière disparue, des militaires quadrillent méticuleusement une zone située en contrebas d'une ferme ayant brûlé il y a quelques mois. Pour Maître Philippe Pressecq, qui représente la cousine de Delphine Jubillar, son mari s'amuse :

"Je pense que Cédric Jubillar manipule tout le monde depuis le début. Il a manipulé sa famille, il a manipulé sa nouvelle compagne, les enquêteurs, les juges, tout le monde."

Et pourtant, l’avocat explique que les juges d’instruction n’avaient pas le choix. "Nous sommes sur des mesures d'instruction qui sont nécessaires. On ne peut pas faire l'économie de ces recherches. Ce sont des déclarations faites par Cédric Jubillar à son codétenu qui les justifient. Mais que penser de ces déclarations ? Eh bien que ce sont toujours des manipulations, des provocations, des gesticulations."

"C’est invraisemblable, mais il faut tout de même vérifier"

Pour Philippe Pressecq, Cédric Jubillar a besoin de faire parler de lui et d’occuper le terrain. Et c’est pour cela qu’il aurait fait ces aveux partiels. "Il a toujours ce besoin de se mettre en scène et d'être dans une espèce de lumière. Cédric Jubillar a besoin de provoquer, se mettre en scène. Voilà quelqu'un qui nie farouchement avoir tué son épouse et qui aurait avoué l'emplacement du corps à quelqu'un en prison qu’il connaît depuis trois jours. C'est invraisemblable, mais il faut quand même vérifier."

Me Pressecq se félicite toutefois de la reprise des recherches sur des lieux déjà fouillés avant l'incarcération du mari le 18 juin. Selon lui, pendant les six premiers mois où Cédric Jubillar était libre, "il n'est pas invraisemblable de penser que le corps a pu être déplacé", souligne-t-il.

Delphine Jubillar, 33 ans, qui travaillait comme infirmière dans une clinique d'Albi, a disparu dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020. C'est son mari, Cédric, âgé aujourd'hui de 34 ans, qui avait alerté les gendarmes. Mis en examen pour meurtre, il affirme être innocent et multiplie les demandes de mise en liberté. La dernière a été rejetée vendredi par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse.

