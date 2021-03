Nouvelles mesures face au Covid-19 : le Loiret, département limitrophe de l'Ile-de-France, va-t-il y échapper?

Selon les informations de France Bleu Orléans, le Loiret devrait échapper au tour de vis que va annoncer le Premier ministre Jean Castex ce jeudi à 19 heures lors d'une conférence de presse. Ces mesures supplémentaires attendues face à l'épidémie de Covid-19 pourront aller jusqu'à un confinement, a indiqué mercredi le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal, précisant que les départements limitrophes de l'Ile de France pourraient être concernés.

Le Loiret échappera aux nouvelles mesures

Le Loiret, limitrophe de l'Essonne et de la Seine-et-Marne, "ne sera pas sur la carte ce jeudi soir", nous indique une source préfectorale, "en tout cas à cette heure". Une information corroborée par le fait que plusieurs élus locaux du Loiret que nous avons contactés n'aient pas été consultés à ce sujet. Or, le gouvernement a fait savoir que ces mesures supplémentaires seraient prises après un échange avec les élus locaux (à l'image de la rencontre entre Emmanuel Macron et des maires d'Ile-de-France mercredi). "On ne sera pas concernés par les nouvelles mesures", confie une députée de la majorité.

Il faut dire que dans le Loiret le taux d'incidence reste en-dessous de la moyenne nationale (171 cas positifs au Covid-19 pour 100.000 habitants), même s'il remonte, que le taux de variant anglais augmente également et que la tension hospitalière reste à un niveau élevé. En revanche, l'Eure-et-Loir, qui fait partie depuis plusieurs semaines, des départements sous surveillance renforcée, pourrait être concerné par ce nouveau tour de vis.