Trois nouvelles mises en examen après le meurtre de Théo à Hérouville-Saint-Clair

Caen - France

Les trois s'étaient rendus d'eux-mêmes à la police, se sachant recherchés. Deux ont été mis en examen pour assassinat dans l'après-midi de vendredi et placés en détention provisoire. Le dernier a connu le même sort dans la soirée. L'enquête connait donc une véritable accélération.

"L'enquête progresse rapidement, de minute en minute"

Carole Etienne, procureure de Caen dirige l'enquête menée par le SRPJ de Caen, et confirme sa progression très rapide "de minute en minute". Les quatre mis en cause sont trois jeunes majeurs et un mineur. Leur participation aux uns et aux autres n'est pas encore clairement établie précise la magistrate. "Ils faisaient partie d'un même groupe, au sein duquel se trouvait une personne armée. Ils l'ont aidé, voire encouragé", poursuit-elle.

D'autres suspects toujours en fuite

Et l'enquête continue pour retrouver d'autres suspects toujours en fuite, peut-être en Algérie. Théo, qui allait avoir 19 ans, est mort dans la nuit du 19 au 20 mai 2019 après avoir reçu une balle dans le thorax, et tout cela apparemment à cause d'un simple mauvais regard.