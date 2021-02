Nouvelles mises en examen pour viols pour l’ancien penn-soner d’Auray

Longtemps présenté comme un génie de la musique bretonne, l'ancien penn-soner du bagad d'Auray est incarcéré depuis plus d'un an. En octobre 2019, il avait été mis en examen pour le viol de trois jeunes femmes, pour des faits qui auraient été commis entre mai et septembre de la même année. Mais de nouvelles victimes se sont fait connaître.

Nouvelles mises en examen pour viol

Le Procureur de Rennes Philippe Astruc indique qu’à la suite d’un réquisitoire supplétif délivré par le parquet le 9 octobre 2020 concernant trois autres victimes potentielles, Loïc Le Cotillec a été mis en examen, ce mercredi 10 février, pour viol pour deux nouvelles victimes. Pour l’une des deux, il est également poursuivi pour harcèlement. Pour une troisième victime, il est également placé sous le statut de témoin assisté. Selon le procureur « il conteste pour l’essentiel les faits qui lui sont reprochés hormis les faits de harcèlement, qui constituent un délit ».