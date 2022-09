Nouvelles recherches ce dimanche à Cagnac : "On ne lâchera jamais" jurent les amies de Delphine Jubillar

Les amies de Delphine Jubillar ne s’arrêtent pas. Depuis 20 mois, Emy, Hélène et Sév' cherchent, sans relâche, leur amie. L’infirmière de 33 ans a disparu dans la nuit du 15 au 16 décembre. Elles étaient là évidemment, lors de la première battue organisée par la gendarmerie à la fin décembre 2020.

Il faut penser aux enfants et à Delph'. Ils ont besoin de la vérité.

Mais ensuite, elles ont organisé des sorties pour tenter de trouver des indices. Toutes les semaines, souvent le jeudi, elles regroupent une poignée de fidèles ou des nouveaux venus. Mais cette fois, les trois jeunes femmes veulent un groupe plus nombreux pour chercher dans un secteur un peu plus large, insiste Emy. "A trois ou quatre, on ne peut pas faire une longue distance. A plusieurs, on pourra étaler, chercher sur une plus grande surface. Il ne faut pas lâcher. Il faut penser aux enfants et à Delph'. ils ont besoin de la vérité... Il faut continuer à se battre."

Elles donnent donc rendez-vous aux Cagnacois et à toutes les bonnes volontés sur le boulodrome dans le centre de la commune ce dimanche matin. Hélène explique qu’avec ses copines, elles n’ont jamais voulu arrêter de chercher. Par respect pour Delphine.

Des pancartes placardées partout

Cet été, les copines de la Tarnaise ont aussi affiché des pancartes partout dans Cagnac pour interpeller tous ceux qui passent le village, car on ne peut pas oublier, insiste Hélène : "On est persuadées que quelqu’un a vu quelque chose, ou que quelqu'un sait quelque chose. Delphine peut être votre sœur, votre cousine, votre amie. Alors on leur dit d'arrêter de fermer les yeux. Parlez et dites ce que vous savez."

Les jeunes femmes ont aussi accueilli une médium en août. Une femme qui a fait 900 km pour tenter de trouver une piste, veut retenir Séverine. "Peu importe que ce que l'on croit, L'important c'est d'aller sur le terrain. Toute personne, qu'elle soit voyante, médium ou autre. On les respecte. Parce qu'elles viennent sur le terrain et qu'elles ont le même but que nous : retrouver Delphine."

Les amies de Delphine qui très régulièrement tiennent également à saluer le travail minutieux des enquêteurs et notamment de la SR de Toulouse.

Pour l'heure, le principal suspect dans cette affaire est le mari de la disparue, Cédric Jubillar. Incarcéré depuis le 18 juin 2021 à la maison d'arrêt de Seysses, il nie formellement tous les faits qui lui sont imputés.

Le rendez-vous est fixé à 9h ce dimanche 11 septembre sur le parking du Boulodrome de Cagnac-Les-Mines. Les jeunes femmes précisent de venir avec du matériel utile aux recherches comme des bâtons, des lampes torches et des détecteurs.

Des pancartes placardées partout autour de Cagnac par les amies de Delphine. © Radio France - SM

