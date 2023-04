Disparition de Marciano à Niort : nouvelles recherches et collage d'affiches au 5e jour

Cinquième jour de recherches à Niort pour tenter de retrouver Marciano. Le petit garçon âgé de 7 ans, qui souffre d'autisme, a disparu depuis ce dimanche 9 avril , quartier de la Tour-Chabot. Dans un communiqué publié ce jeudi soir, le procureur de la République de Niort indique que l'enfant "n'est pas revenu du parc situé à proximité de son domicile où il jouait avec d'autres enfants de sa famille. Alors qu'un premier témoignage faisait état qu'il portait des chaussures à crampons et un ballon de football, il est désormais établi qu'il était en réalité vêtu d'un jogging, d'un t-shirt et de claquettes".

Après une battue organisée ce mercredi et encadrée par la police, des habitants se sont à nouveau rassemblés ce jeudi au niveau du centre socio-culturel du Parc, place Louis-Jouvet, cette fois sans les forces de l'ordre. "L'idée c'est d'aller sur des quartiers plus éloignés. Il va y avoir des groupes pour chercher comme hier dans les moindres recoins et des groupes pour faire des affichages", explique une femme, chasuble bleue du centre sur le dos.

Une cinquantaine de personnes se sont retrouvées ce jeudi 13 avril au centre socio-culturel du Parc. © Radio France - Noémie Guillotin

"Il y a le stress, la fatigue, mais on garde espoir"

Audrey dépose sur une table un paquet de feuilles de l'appel à témoins de Marciano. Cette ancienne habitante de la Tour Chabot fait partie des personnes à l'initiative du rassemblement. "Il y a le stress, la fatigue mais on garde espoir", dit-elle. Une cinquantaine de personnes ont répondu à l'appel. Comme mercredi et malgré la pluie, Mireille est là. "J'ai des enfants et si ça m'arrivait j'aimerais bien qu'on m'aide dans mes recherches. Je me dis est-ce qu'il panique et qu'il serait caché quelque part ? C'est pas évident, on ne sait pas où chercher", estime cette Niortaise.

Les différents groupes se séparent direction le quartier du Clou-Bouchet, le centre-ville, d'autres communes autour de Niort. Les affiches de l'appel à témoins sont collées chez des commerçants, des cabinets médicaux, des arrêts de bus. "Tout le monde en parle, on est toutes des mamans donc c'est vrai qu'on se sent concerné", dit une commerçante de la galerie du Carrefour du Clou-Bouchet.

"Toutes les pistes exploitées"

Les forces et de l'ordre et secours mobilisés sur le terrain ont aussi continué leurs recherches ce jeudi 13 avril. Ils ont reçu le renfort de la brigade nautique de la gendarmerie de Charente-Maritime dont le bateau est équipé d'un sonar pour explorer à nouveau la Sèvre niortaise. C'est là que ce sont concentrées les recherches après "la découverte d'une claquette appartenant au mineur sur les bords de la rivière et le marquage par deux chiens différents près d'une écluse", indique le procureur de la République dans son communiqué.

"Toutes les autres pistes sont toutefois exploitées. Les enquêteurs de la sûreté urbaine, après avoir réalisé une vaste enquête de voisinage et une opération de porte à porte, multiplient les auditions et vérifications, notamment via l'exploitation de l'ensemble des caméras de vidéo protection de la ville de Niort et des enregistrements vidéos des commerces situés à proximité du lieu de disparition", précise Julien Wattebled. Les investigations vont se poursuivre ce vendredi.

Ce jeudi, la brigade nautique de la gendarmerie de Charente-Maritime, munie d'un sonar, est venue en renfort. © Radio France - Noémie Guillotin