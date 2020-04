Nouvelles recommandations sur les masques : les pharmaciens bretons démunis face à la demande

Alors que l'Académie de médecine préconise le port du masque par tout le monde, les pharmaciens font face à un afflux de demandes.

C'est vrai que c'est bien d'en mettre, mais on n'en a pas!

Pourtant, un pharmacien du Sud-Finistère explique : "Pour nous, c'est très compliqué quand il y a des annonces comme ça, ça se paye cash ! Dès le lendemain, nous on a des gens qui viennent nous demander des masques. C'est vrai que c'est bien d'en mettre, mais on n'en a pas!"

Dans son officine, comme dans les autres, les masques sont "réservés au professionnels de santé : médecins, infirmiers, biologistes et pharmaciens."

Attention, mettre un masque ne dispense pas des gestes barrières

Alors aux gens qui en demandent, "on conseille de s'en fabriquer, explique le pharmacien, on a des gens qui en cousent et qui nous en apportent. On les donne quand on nous demande. Ce ne sont pas des masques FFP2, certes, mais même nous on en a pas! C'est bien de mettre un masque quand on va dans un endroit où il y a du monde, ou quand on fait ses courses. Mais attention, mettre un masque ne dispense pas des gestes barrières!"