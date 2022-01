Vente de fleurs CBD à Dijon : soulagement pour les gérants de Dr Smoke, mais l'attente reste compliquée

A Dijon les gérants des boutiques de CBD soufflent mais restent toujours dans l'attente. Le 24 janvier dernier, le Conseil d'Etat, a provisoirement, suspendu l'interdiction de vendre aux consommateurs français des feuilles et fleurs de CBD à l'état brut. Cette décision a évidemment redonné le sourire aux responsables des neuf boutique dijonnaises, mais tout n'est pas réglé explique Kevin Oussadit, co-gérant de la boutique Dr Smoke qui a ouvert en avril 2021. "La suspension de l'interdiction nous redonne un peu de baume au cœur, mais ça a stoppé tous nos projets, comme l'ouverture d'une deuxième boutique avenue du Drapeau, ou le lancement d'une nouvelle marque d'infusion."

Combien de temps encore à attendre ?

D'après ses informations, cela pourrait prendre entre trois mois et un an avant d'avoir une décision définitive de la justice sur la question de la vente de fleurs de CBD. "Un délai beaucoup trop long", poursuit le co-gérant de la boutique dijonnaise. "Vous imaginez si on attend un an et que la réponse c'est non vous arrêtez, qu'est-ce qu'on va faire ? Il faut qu'on sache avant."

"On a forcément perdu des clients mais ça va revenir" - Kevin Oussadit co-gérant de Dr Smoke

Cette période de grande confusion a eu d'autres conséquences, comme la perte de clients. "Tous les jours on recevait des appels au magasin pour savoir si on vendait encore de la fleur tout en sachant que l'arrêté n'était pas encore valable, donc forcément on a perdu des clients." Même si chez Dr Smoke, la vente de fleurs de CBD n'a pas été arrêtée jusqu'à la décision du Conseil d'Etat.

Quelles sont aujourd'hui les perspectives pour la boutique dijonnaise ? Le jeune responsable se dit confiant, "ça va revenir, tout le monde est confiant car on le voit partout en Europe, la vente de la fleur est de plus en plus autorisée. Il n'y a qu'en France où on l'interdit c'est totalement idiot."

