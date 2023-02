Nouvelles tâches et manque de magistrats : les délais vont encore s'allonger en 2023 au tribunal du Mans

Les délais de la justice ne vont pas réduire en Sarthe en 2023. Bien au contraire. Confrontés à un manque de moyens chronique et à la mise en place de la cour criminelle départementale , la procureure de la République du Mans et le président du tribunal ont annoncé lors de l'audience solennelle de rentrée la fermeture du tribunal de police pour six mois et la suppression de quinze journées d'audiences du tribunal correctionnel sur l'année. "Nous sommes arrivés au bout du bout de la réorganisation et nous n'avons plus d'autre choix", résume François Génicon, le président du tribunal.

Pourtant, l'activité judiciaire n'a jamais été aussi haute. En 10 ans, le nombre de crimes et délits a augmenté de 30 % en Sarthe. L'an dernier, la barre symbolique des 1.000 personnes déferrées au tribunal après leur garde à vue a été franchie "pour la première fois", assure la procureure. Et 1.600 signalements ont été reçus pour des suspicions de violences familiales. Tout ça pour 30 juges et une dizaine de parquetiers (substituts du procureur). Selon les normes de la Cepej (Commission européenne pour l'efficacité de la justice), il en faudrait le double.

Deux magistrats s'en vont, le tribunal de police ferme pour six mois

Conséquence : il faut par exemple attendre un an pour voir un juge des affaires familiales. Les quatre juges pour enfants gèrent chacun 700 dossiers et sont contraints de prendre des décisions sans organiser d'audience, ce qui est illégal. Un fonctionnement à flux plus que tendu dans lequel le moindre grain de sable vient tout enrayer. Dernier exemple en date : deux magistrats volontaires, un du siège et un du parquet, viennent de partir en renfort pour six mois en Guyane et à Mayotte, où la justice est à bout de souffle.

Sans compter le probable départ d'un greffier également. "Nous sommes très contents pour eux, ce n'est pas la question, mais en attendant, on tire sur l'ambulance ! On déshabille Pierre pour habiller Paul", regrette Delphine Dewailly. Car le résultat, ici, faute de personnel suffisant, c'est la fermeture depuis le 1er janvier et jusqu'au 30 juin du tribunal de police qui juge les contraventions (l'échelon en dessous du tribunal correctionnel). Et un report en masse de nombreux dossiers de son ressort.

La cité judiciaire du Mans © Radio France - Ruddy Guilmin

Quinze jours d'audiences du tribunal correctionnel supprimés

Comme si ça ne suffisait pas, le ministère impose en 2023 la généralisation dans tout le pays des cours criminelles départementales . Ces juridictions vont remplacer les cours d'assises pour les crimes passibles de maximum 20 ans de prison. Les jugements ne seront pas rendus par des jurés populaires tirés au sort, mais pas cinq juges professionnels. Au Mans, cinquante jours d'audience sont programmés pour cette cour criminelle. Mais pour dégager du temps aux magistrats, il a fallu de l'autre côté supprimer quinze journées d'audiences du tribunal correctionnel. Si bien que les "personnes qui reçoivent en ce moment une convocation en correctionnelle ne sont pas attendues devant le tribunal avant 2024", souligne Delphine Dewailly.

"Nous sommes depuis longtemps dans ce tunnel, mais il y a une petite lueur au bout", avance François Genicon en évoquant les 10.000 emplois supplémentaires promis par le ministère de la Justice pour 2027, dont 1.500 magistrats et 1.500 greffiers. Mais pour le président du tribunal, il faut même aller plus loin en déjudiciarisant certains actes : "Il faut limiter le recours au juge quand son rôle n'apporte pas une plus-value. Faut-il encore un juge, aujourd'hui, pour placer quelqu'un sous tutelle ou pour fixer le montant d'une pension alimentaire ?" Pour beaucoup aujourd'hui, dans le milieu judiciaire, la réponse est non.