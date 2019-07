Haute-Savoie : Océane retrouve l'homme qui a sauvé son frère de la noyade grâce à France Bleu

Anthy-sur-Léman, France

Océane a retrouvé les sauveteurs de son frère grâce à l'appel qu'elle a lancé sur France Bleu Pays de Savoie mardi matin. Quelques heures plus tard, elle a pu retrouver l’homme qui a réanimé son frère grâce au massage cardiaque qu’il lui a prodigué sur la plage sur les bords du lac Léman, à Anthy-sur-Léman vendredi 5 juillet dans l'après-midi. Il s’appelle Laurent, il est infirmier à Bons-en-Chablais, il a agi avec calme et précision, voici son récit.

"Quand j’ai vu Jason sur la plage, il n’avait plus de rythme cardiaque", se souvient Laurent. "J’ai immédiatement commencé le massage cardiaque. C’était un automatisme. On voyait que peu de monde bougeait sur la plage, alors immédiatement on a agi. Ensuite, une autre femme qui était sur la plage a dit qu’elle était infirmière et elle nous a assistés."

"Nous l’avons massé trois, quatre minutes, et il a récupéré un rythme cardiaque. La collègue infirmière a mis Jason en position latérale de sécurité et très rapidement les pompiers sont arrivés sur place. Aujourd’hui je voudrais savoir comment va Jason." Laurent a aussi pris contact avec Océane. Tous devraient se revoir, pour enfin prendre le temps de faire connaissance.