Carcans : le père et sa fille de 17 ans se noient, un jeune garçon toujours recherché

Un père de famille s'est noyé ce jeudi après-midi à Carcans, en Gironde ainsi que sa fille de 17 ans. Un de ses fils est toujours recherché. L'homme est parti se baigner avec son épouse et ses trois enfants en pleine nature, dans une zone qui n'était pas surveillée. Ils ont tous été happés par le courant dans une baïne et ont eu de grandes difficultés à regagner le bord. Une jeune fille et leur mère ont pu être ramenées en sécurité par les sauveteurs, un enfant est toujours recherché. Les CRS rappellent ce soir la nécessité de se baigner dans les zones de bain entre les deux flammes bleues.