Noyade à Talloires dans le lac d'Annecy : l'enfant de douze ans n'a pas survécu

L'enfant indien qui s'est noyé à Talloires dans le lac d'Annecy en Haute-Savoie samedi 10 août est décédé dans la soirée à l'hôpital d'Annecy. Appelés peu avant 18h30, des plongeurs-secouristes ont réussi à l'extraire de l'eau mais revenu sur terre, le petit touriste indien était en arrêt cardio-respiratoire.

Le parquet d'Annecy en charge de l'enquête

Du côté de l'enquête, on ignore pour le moment les circonstances de cette noyade. Le parquet d'Annecy pilote l'enquête et refuse d'en dire plus pour le moment et regrette cet événement "traumatisant" pour la famille du garçon. Les gendarmes de la brigade de Faverges sont chargés des auditions des témoins et des membres de la famille.

Une autopsie dans les jours à venir

Les enquêteurs ne précisent pas si le garçon a été retrouvé dans la zone de la plage municipale où la baignade est surveillée ou alors en dehors de cette zone. Il va y avoir une autopsie du corps de l'enfant dans les prochains jours. Elle sera réalisée à l'Institut médico-légal de Grenoble.