Noyade accidentelle d'un enfant de 9 ans : un an de prison avec sursis pour l'ancien maire de Saint-Trojan

Le tribunal judiciaire de La Rochelle condamne l'ancien maire de Saint-Trojan à un an de prison avec sursis et le service départemental d'incendie et de secours à 50 000 euros d'amende. Ils ont été jugés coupables après la noyade d'un garçon de 9 ans emporté par des courants marins en 2016.