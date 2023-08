Noyade aux gorges du Gouleyrous : peut-on sécuriser le site ?

"Cet accident était hélas prévisible." Joseph Genebrier ne mâche pas ses mots ce lundi, au lendemain de la mort d'une enfant de 4 ans aux gorges du Gouleyrous à Tautavel (Pyrénées-Orientales). Le président de l'Association Tautavelloise pour l'Information et la Sauvegarde s'oppose depuis de nombreuses années à la baignade dans ce site naturel pourtant très prisé. La baignade était en effet interdite depuis 2006, mais des centaines de personnes s'y baignaient quand même chaque jour pendant l'été. "On ne pouvait plus fermer les yeux", répond le maire de Tautavel, Francis Alis.

En accord avec la préfecture et l'Agence régionale de santé (ARS), le maire a donc décidé en juin 2023 d'autoriser la baignade, sans surveillance. "On ne peut pas comparer les gorges du Gouleyrous à une piscine municipale. C'est un site naturel. J'appelle donc chacun à la responsabilité. Faites attention lorsque vous vous y baignez."

"Tout est fait pour attirer les baigneurs"

Mais l'Association Tautavelloise ne le voit pas du même œil. Selon le président Joseph Genebrier, le site est aménagé pour l'accueil des visiteurs. "Il y a un parking payant, des toilettes, l'entretien de la plage est réalisé... Tout cela facilite la baignade donc la commune avait l'obligation de la faire surveiller." L'association a d'ailleurs entamé une procédure devant le tribunal administratif pour suspendre l'autorisation de baignade. Elle attend désormais la réponse du juge.

La mairie précise que le parking a été créé pour éviter que les visiteurs ne se garent dans les vignes. Quant à la sécurité sanitaire, Francis Alis rappelle que la baignade reste interdite sur la rive gauche des gorges du Gouleyrous ; c'est là que se trouve le forage qui alimentera prochainement en eau potable les communes de Tautavel et de Vingrau. L'Agence régionale de santé multiplie également les contrôles qualité.