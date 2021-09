Noyade d'un adolescent au lac de Paladru : l'Adapei du Rhône jugée coupable d'homicide involontaire

L'Adapei, l'association qui gère l'Institut Médico Educatif Le Bouquet dans le Rhône est jugée coupable d'un homicide involontaire au lac de Paladru en Isère. Le drame s'est déroulé le 13 juillet 2017, un adolescent est mort pendant une sortie baignade encadrée par l'IME. Pour le tribunal de Bourgoin-Jallieu, l'association est bien coupable de négligence et donc responsable du décès.

Le jeune homme de 17 ans était partiellement paralysé mais le certificat médical n'indiquait aucune contre indication à la pratique de la natation et ses parents avaient signé l'autorisation de participation à la sortie. Cependant l'enquête a montré qu'aucun des encadrants, un professeur de sport et deux éducatrices, ne connaissaient réellement les capacités à nager des dix enfants présents. La procureure de la République l'a souligné dans son réquisitoire en demandant une peine de 50.000 euros d'amende.

Le tribunal condamne l'Adapei du Rhône à 50.000 euros d'amende dont 20.000 euros avec sursis. L'association doit verser 25.000 euros de dommages et intérêts à chacun des parents de l'adolescent et 9.000 à chacun de ses six frères et sœurs.

Malgré tout, l'avocat des parents explique que le couple n'est pas satisfait de cette décision. Il aurait aimé que les trois salariés encadrants la sortie en juillet 2017 soient convoqués devant le tribunal plutôt que la présidente et le directeur général de l'association. L'Adapei ne sait pas encore si elle va faire appel, elle doit échanger dans les jours qui viennent à ce sujet avec son avocat.