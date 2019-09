Noyade d'un élève de Saint-Cyr Coëtquidan : sept militaires jugés à Rennes à partir de ce lundi

Rennes, France

Dans la nuit du 29 au 30 octobre 2012, Jallal Hami et onze autres nouvelles recrues de la prestigieuse école militaire de Saint-Cyr Cëtquidan, participent à un "bahutage", c'est à dire une soirée de transmission des traditions organisée par les élèves de l'école, sur le thème du débarquement allié en Provence. Les petits nouveaux, équipés de leurs treillis, casques et rangers doivent traverser en pleine nuit un étang de 43 mètres de long, avec une eau à 9 degrés, et en fond sonore la Walkyrie de Wagner. Ils n'ont pas pied, et très vite, les jeunes gens se retrouvent en difficultés, ils s'agrippent les uns aux autres, les organisateurs doivent leur lancer des bouées. Peu après minuit, Jallal Hami, 24 ans, manque à l'appel. Les pompiers vont retrouver son corps deux heures plus tard. Le jeune homme, élève brillant, sorti de Sciences Po, avait intégré l'école militaire directement en troisième année.

Le procès de sept militaires

Aujourd'hui sept militaires sont mis en cause et doivent être jugés pour homicide involontaire devant la chambre militaire du tribunal correctionnel de Rennes. Il y a deux militaires gradés et cinq élèves-officiers. Ont-ils pris toutes les dispositions de sécurité nécessaires ? Avaient-ils conscience des dangers ? Qui avait validé le programme de cette soirée ? Le tribunal devra répondre à ces questions. Dans son réquisitoire, le parquet avait dénoncé "l'aveuglement des élèves organisateurs", mais aussi "les piètres disposition de sécurité" ayant conduit à cette noyade. Pour l'association de défense des droits des militaires, partie civile dans le dossier, "il ne s'agit d'un simple bahutage, mais d'une pratique intolérable qui doit cesser" estime Jacques Bessy, président de l'association.

Le procès doit s'ouvrir ce lundi 23 septembre pour cinq jours, mais il pourrait être reporté à la demande la famille de Jallal Hami.