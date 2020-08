Noyade d'un enfant à Château-la-Vallière: l'éducateur n'avait pas le diplôme de surveillant de baignade requis

L'éducateur mis en cause dans la noyade d'un enfant dans le lac du Val Joyeux à Château-la-Vallière n'avait pas de diplôme de surveillant de baignade et a enfreint l'arrêté municipal qui interdisait la baignade ce jour-là selon Grégoire Dulin, le procureur de la République de Tours.

L'enfant de 6 ans avait échappé à la surveillance de l'encadrant lundi 27 juillet et avait été retrouvé mort le lendemain matin. Il venait d'un foyer de l'aide sociale à l'enfance du département d'Indre-et-Loire. L'éducateur a été mis en examen pour "homicide involontaire avec violation délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité" selon Grégoire Dulin.

La baignade était interdite

"Ce qu'on lui reproche c'est d'avoir emmené ce groupe d’enfants sur le plan d'eau. Plan d'eau où la baignade était interdite parce qu'il n'y avait pas de maître nageur sauveteur et que dans cette hypothèse, il aurait dû être accompagné par un autre éducateur ayant un diplôme que l'on pourrait qualifier de surveillant de baignade. Cela aurait permis à ces enfants d'entrer dans le plan d'eau et d'être sous la surveillance non pas d'un mais de deux éducateurs dont un ayant reçu la formation de surveillant de baignade" détaille le procureur à France Bleu Touraine.

L'éducateur en cause, qui avait une certaine expérience, qui était très apprécié des enfants, lui n'avait pas ce diplôme et ne pouvait pas proposer aux enfants d'aller se baigner dans ce lac.

Grégoire Dulin, procureur de la République de Tours Copier

L'éducateur placé sous contrôle judiciaire

Est-ce que l'éducateur peut être considéré comme le seul responsable ou bien la structure qui l'emploie a aussi sa part de responsabilité ? Grégoire Dulin s'en remet pour cela à l'enquête du juge d'instruction. "Nous considérons à ce stade, comme le juge d’instruction, qu'il y a des indices graves et concordants qui ont permis cette mise en examen" dit Grégoire Dulin.

Concernant l'éducateur, le procureur de la République de Tours le décrit comme "quelqu'un qui est bouleversé, qui se rend compte de la responsabilité qu'il a prise." Il a été placé sous contrôle judiciaire avec plusieurs interdictions, la principale étant l'interdiction d'exercer son métier d'éducateur auprès de jeunes enfants.