Le Teich, France

L'enquête se poursuit au Teich, sur le Bassin d'Arcachon, après la noyade dont a été victime un jeune homme, handicapé de 22 ans, lundi après-midi. Il était en sortie, avec un groupe de l'Institut d'Education Motrice de Talence, lorsque le drame s'est produit. Il a échappé apparemment à la surveillance des encadrants, et a été retrouvé inconscient dans l'eau. Les pompiers n'ont rien pu faire pour le ranimer.

Les parents du jeune Quentin, domiciliés au Taillan-Médoc ont décidé de porter plainte, et le parquet a ouvert une enquête pour homicide involontaire par manquement aux obligations de sécurité. Une enquête qui devra notamment déterminer, si des responsabilités peuvent être établies. Un point apparaît crucial : la baignade, à ce moment-là, était-elle surveillée ? Sur sur ce point, les avis divergent.

En mairie du Teich, on explique que lundi en début d'après-midi, "au moment de prendre son service, l'un des deux maîtres-nageurs-sauveteurs qui surveillent d'habitude la baignade, s'est cassé le pied. Or, pour des raisons de sécurité, il faut qu'il soit au moins deux pour cette mission. La décision a donc été prise de suspendre pour la journée la surveillance de la plage, où le drapeau a aussitôt été baissé". Toujours d'après la mairie du Teich, le groupe venu de l'IEM de Talence , composé de dix personnes handicapées et cing encadrants, a été mis au courant de la situation lors de son arrivée, mais malgré tout, les accompagnateurs ont décidé de maintenir la baignade.

Les encadrants savaient-ils que la surveillance de la baignade était suspendue ?

Cette version est réfutée par les responsables de l'association APF-France Handicap, qui gère cet institut. Ils racontent de leur côté que, pour cette sortie qualifiée de "classique et encadrée dans des conditions normales", "_le maître-nageur-sauveteur encore présent les a même aidé à mettre les jeunes à l'eau"_. "Sauf qu'il était là pour faire de l'information et de la prévention, répond la mairie du Teich , et pas de la surveillance à proprement parler."

La direction régionale de l'association APF-France Handicap parle d'un "drame qui bouleverse tout le personnel de l'Institut, encre sous le choc" et dit "se tenir à la disposition pleine et entière de la justice, des enquêteurs et des autorités".

Cet accident aurait-il pu être évité ? Ce sera aux gendarmes de Gujan-Mestras, chargés de l'enquête, de faire toute la lumière. Le corps de la victime doit être autopsiée dans les prochains jours.