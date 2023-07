Noyade dans le canal de Bourgogne : une plainte déposée contre X pour "omission de porter secours"

Une plainte a été déposée ce mardi matin pour "omission de porter secours à une personne en danger" après la mort de Check Camara, un jeune de 18 ans retrouvé noyé dans le canal de Bourgogne le 10 juillet dernier. C'est Me Gavignet, l'avocat des proches de la victime qui l'a déposée. Le 7 juillet dernier, Check Camara aurait été impliqué dans une rixe à côté de la Cité internationale du vin et de la gastronomie de Dijon. Mais alors que la police voulait procéder à son interpellation, le jeune homme se serait enfui vers le canal. Selon les proches de la victime, des images témoignent du fait que les forces de l'ordre se seraient lancées à sa poursuite, avant, selon le parquet, d'abandonner les recherches, car appelées sur une autre affaire. Trois jours plus tard, le corps du jeune homme a été retrouvé sans vie.

Selon Me Gavignet, "on a du mal à identifier le chemin qui aurait pu être emprunté par Check Camara. On sait qu'il part dans un sens, on retrouve des chaussures dont il était préalablement porteur, en amont du chemin qu'il a emprunté. Ça laisse des zones d'ombre qui amènent la famille à avoir de réelles interrogations".

L'autopsie du corps de Check Camara a été réalisée le 12 juillet dernier. Selon le parquet, d'après les premiers éléments de l'enquête, les policiers n'auraient rien à se reprocher et l'IGPN ne sera pas saisie. Ce mardi 25 juillet, certains amis et membres de la famille du jeune homme ont été convoqués au commissariat afin de faire un point sur l'enquête.

Une marche pacifique doit être organisée ce samedi 29 juillet par les proches de Check Camara.