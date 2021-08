Noyade dans une colonie de Toulouse : "On avait pas connu ça depuis 40 ans", réagit Jean-Luc Moudenc

Il était resté jusque là silencieux. Jean-Luc Moudenc s'exprime pour la première fois sur la noyade mortelle d'un adolescent de 15 ans au lac de Barbazan, non loin de Saint-Gaudens, le 19 août dernier. La baignade était interdite et la colonie de vacances dans laquelle la victime se trouvait dépendait de la mairie de Toulouse. Le maire de Toulouse a rencontré en début de semaine les familles des enfants de la colonie ainsi que les animateurs. Il attend de connaitre les conclusions de l'enquête.

"C'est un drame absolu, j'ai rencontré les familles de la colonie lundi après-midi, il n'y a pas pire comme évènement." — Jean-Luc Moudenc

Jean-Luc Moudenc rappelle qu'il s'agit d'un évènement très rare et se passe de tout commentaire sur l'enquête. "On avait pas connu ça depuis quarante ans. Je me suis rendu sur place, j'ai rencontré les familles de la colonie lundi après-midi, j'ai aussi rencontré les équipes d'animateurs. Une enquête est en cours, une enquête faite par le procureur de la République, la gendarmerie de Saint-Gaudens et également une enquête administrative de la mairie de Toulouse, une enquête administrative de l'Etat au titre de jeunesse et sport donc elles sont en train d'analyser ce qui s'est passé. Mais je le répète, c'est la première fois que ça se passe depuis quarante ans et en quarante ans des milliers et des milliers d'enfants ont été accueillis pendant toute l'année". La mairie n'a pas déposé de plainte et ne s'est pas constituée partie civile.

Le taux d'encadrement respecté

Onze adolescents étaient réunis au lac de Barbazan lorsque la noyade a eu lieu jeudi dernier. Ils étaient accompagné par quatre animateurs parmi lesquels un surveillant de baignade confirme la mairie de Toulouse. Un accompagnant de vie de loisirs (AVL), chargé d'accompagner un des enfants du groupe en situation de handicap, était également présent ce jour-là. Le taux d'encadrement légal, pour les enfants âgés de plus de 6 ans, est d'un animateur pour douze enfants. Il était donc largement respecté dans cette colonie de vacances mais la baignade elle, est bien interdite au lac de Barbazan.